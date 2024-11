Highlights Zverev-Ruud ATP Finals 2024 VIDEO

Leggi su Sportface.it

Ilcon glidi, incontro valevole per il Gruppo John Newcombe sul veloce indoor dell’Inalpi Arena alle ATPdi Torino. Altra vittoria in due set per il secondo favorito del torneo che si impone per 7-6(3) 6-3 sul norvegese, mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione alle semifinali.TABELLONE E ACCOPPIAMENTI SEMIFINALIRISULTATI E CLASSIFICHEMONTEPREMI ATPSINGOLAREMONTEPREMI ATPDOPPIOCALENDARIO E COPERTURA TVREGOLAMENTO ATPPUNTI PER IL RANKING IN PALIOLE PARTITE E GLI ORARI GIORNO PER GIORNOPROGRAMMA ATPSULLA RAITELECRONISTI RAI E SKYhttps://www.youtube.com/watch?v=73zclG5C-s&pp=ygULenZlcmV2IHJ1dWQ%3D, ATP) SportFace.