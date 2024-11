Lanazione.it - Guasto alla caldaia, 250 studenti restano al gelo

Con l’abbassamento delle temperature esterne, i circa 250delle scuole medie di Tavarnuzze hanno sentito molto freddo anche nelle aule, tanto che qualcuno ha chiesto di poter tenere il giubbotto durante le lezioni. Tutta colpa di unall’impianto idraulico collegato, che ha mandato in tilt tutto il sistema togliendo sia la possibilità di avere l’acqua calda che un po’ di riscaldamento con cui affrontare questi primi giorni più rigidi. Ilè stato segnalato nella giornata di venerdì scorso dagli insegnanti e ddirezione della scuola superiore di primo grado Ghirlandaio di via Maggio. L’ufficio tecnico comunale si è messo all’opera per capire dove fosse il problema che si è rivelato più complicato del previsto. Gli operai specializzati hanno predisposto un’apertura per l’ispezione sotto il pavimento e hanno trovato il: si tratta di una fin una tubatura che passa sotto i banchi e le sedie.