Furto in un’attività commerciale rubata la cassa automatica

Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta notte, a Montoro, i Carabinieri della Compagnia di Solofra sono intervenuti in quella via Municipio, per unin atto presso. I malfattori, cinque soggetti con viso coperto e guanti, giunti a bordo di un’autovettura BMW, dopo aver tagliato la serranda e rotto la porta scorrevole in vetro, sono riusciti ad entrare nell’esercizioed hanno asportato la.Il danno è in corso di quantificazione. Accertamenti in corso da parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Solofra e della Stazione di Montoro anche attraverso l’ausilio delle immagini del sistema di videosorveglianza, presenti nella zona di interesse.L'articoloinlaproviene da Anteprima24.