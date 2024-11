Fondimpresa spegne 20 candeline con un evento a Cinecittà

Leggi su Ildenaro.it

, ente promosso da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil per sostenere la formazione continua in Italia, celebra i suoi 20 anni con l’“Formazione e lavoro nelle transizioni. Le scelte di ieri, i risultati di oggi, le sfide di domani”. L’, che si terrà il 19 novembre al Teatro 5 di, accoglierà circa 1.200 partecipanti e vedrà alternarsi, lungo l’intera giornata, figure di spicco della Pubblica amministrazione, delle imprese e della cultura, in quattro tavole rotonde dedicate alla transizione ecologica, all’innovazione tecnologica, all’intelligenza artificiale e all’evoluzione del mercato del lavoro.Interverranno:il presidente di, Aurelio Regina,il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Elvira Calderone,il presidente dell’Inps Gabriele Fava,il vicepresidente di Confindustria Maurizio Marchesini,il presidente della commissione Lavoro della Camera Walter Rizzetto,il direttore generale Istat Michele Camisasca,il presidente Inapp Natale Forlani, il coordinatore delle Zes Unica del Mezzogiorno Giosy Romano.