Flotta di candidati al lago Dagli ex sindaci ai sindacalisti Ecco i diciotto in campo

Unadiper il Trasimeno. Saranno forse i dati sull’affluenza sempre registrati a questa latitudine che fanno degli otto (nove con Corciano) Comuni del Trasimeno un bacino ricco, ad oggi non di acqua, ma evidentemente almeno di preferenze. O almeno così sperano i(se qualcuno ci è sfuggito ripareremo)espressi da questo territorio. Cominciamo dai sostenitori della presidente uscente Donatella Tesei. Alessandro Moio, amministratore di lungo corso al Comune di Passignano e esponente di spicco a livello regionale di Fratelli d’Italia, corre in ticket con l’assessore uscente Paola Agabiti. Francesca Caproni direttore del Gal Trasimeno-Orvietano si presenta nelle file di Noi Moderati di Maurizio Lupi. Filippo Gallinella, ex parlamentare dei 5 Stelle, si presenta alle regionali per Alternativa popolare con Bandecchi.