Lanazione.it - Due mesi di prevenzione del tumore al seno. Mezzo mobile in via Redi

Duededicati alladeldella mammella anche nel comune di Carmignano. A partire da venerdì le donne di età 45-74 anni, residenti, potranno effettuare lo screening mammografico grazie alnel parcheggio del presidio sanitario in via72, fino al mese di gennaio. La partecipazione avviene tramite lettera di invito presso il proprio domicilio, inviata dalla segreteria screening Prato situata nel CentroOncologica "Eliana Martini" in via Galcianese 93/12 a Prato. Coloro che rientrano nella fascia di età 45-74 anni e non avessero ricevuto l’invito possono telefonare o scrivere una mail negli orari di apertura della segreteria: telefono 055 545454, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30; il lunedì e il mercoledì pomeriggio dalle 14 alle 16.