Droga in auto, revocata misura cautelare per un 63enne

Tempo di lettura: < 1 minutoladell’obbligo di dimora per Castelluccio Olindo, 63 anni, originario e residente ad Apice. L’uomo, coinvolto in un’indagine per possesso di stupefacenti, è ora libero.La vicenda risale allo scorso 25 maggio, quando Olindo fu arrestato dai Carabinieri di Benevento, che trovarono nell’su cui viaggiava 18 grammi di eroina suddivisa in diversi ovuli. L’accusa mossa nei suoi confronti era di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’arresto inizialmente aveva portato alla convalida delladell’obbligo di dimora, che imponeva a Olindo restrizioni di movimento, tra cui il divieto di lasciare il comune di residenza e di allontanarsi dalla propria abitazione nelle ore serali e notturne.In seguito, la difesa dell’uomo, rappresentata dall’avvocato Luca Russo, ha ottenuto una revisione della, dimostrando che tali restrizioni non erano più necessarie.