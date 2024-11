Panorama.it - Cosa aspettarsi nei rapporti tra Trump e la Sente Sede

Una domanda interessante da porsi è come si svilupperanno le relazioni tra la nuova amministrazionee la Santa. Ai tempi del primo mandato del tycoon, inon erano stati idilliaci. Si erano infatti registrate tensioni sia sull’immigrazione irregolare sia sulla Cina.Ora, è probabile che, su questi specifici dossier, le fibrillazioni possano tornare., in campagna elettorale, ha promesso la linea dura contro gli immigrati irregolari. Inoltre, all’amministrazione entrante non farà certo piacere che la Santaabbia recentemente rinnovato l’accordo sino-vaticano sulla nomina dei vescovi per altri quattro anni. Tanto più che il presidente in pectore ha intenzione di nominare Marco Rubio come segretario di Stato e Mike Waltz come consigliere per la sicurezza nazionale: si tratta di figure decisamente severe nei confronti di Pechino.