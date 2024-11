Liberoquotidiano.it - "Contenuti inquietanti": il Guardian lascia X? Elon Musk si scatena: "Che razza di giornale siete"

"Crediamo che i vantaggi della nostra presenza su X siano ora superati dagli svantaggi e che le risorse potrebbero essere utilizzate meglio per promuovere il nostro giornalismo altrove": il quotidiano britannico Theha deciso dire la piattaforma social di proprietà di, sottolineandone "ispesso" che si promuovono o si trovano in quello spazio. Non è tardata ad arrivare la risposta di, che su X ha accusato ildi essere "una macchina di propaganda laboriosamente vile". Poi ha aggiunto: "irrilevanti". "Volevamo far sapere ai lettori che non pubblicheremo più su nessun account editoriale ufficiale delsul sito di social media X", si legge nella nota diffusa dal quotidiano progressista che conta più di 80 profili su X con circa 27 milioni di follower.