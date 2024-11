Tvpertutti.it - Chi è la Professoressa Linda de L'Eredità: programmi tv, età e hobby

Leggi su Tvpertutti.it

Pani è una delle nuove Professoresse de L'2024/2025. Sin dal giorno del suo debutto, in tanti si sono incuriositi sul suo conto. Manon è certamente un volto nuovo del piccolo schermo in quanto ha preso parte ad alcunitv oltre ad aver partecipato ad uno dei concorsi più famosi d'Italia.Chi è lade L'?Alta 1.70 m, porta il 40 di scarpe, ha i capelli biondi e gli occhi azzurri.Pani viene da Mogliano Veneto, in provincia di Treviso. È nata il 27 luglio 1999 e, nel corso dell'estate, ha spento 25 candeline. Dall'età di 5 anni pratica danza classica e moderna a livello agonistico.Dopo aver completato gli studi al liceo linguistico, ha imparato a parlare inglese, russo e spagnolo. Ha molte passioni, tra cui l'arte, sia antica che contemporanea, oltre alla lettura, alla musica e alla cucina.