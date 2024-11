Tvplay.it - Bufera Inter-Napoli, De Laurentiis risponde a Marotta: l’annuncio ufficiale

Ancora polemiche per il rigore concesso durante. Il presidente degli azzurri DeNon accennano a placarsi le polemiche legate al rigore concesso dall’arbitro Maurizio Mariani durante, in favore dei nerazzurri dopo un contatto da Denzel Dumfries e André-Frank Anguissa. Ad accendere la miccia nell’immediato post-match era stato il tecnico degli azzurri Antonio Conte, furioso per la massima punizione concessa ai Campioni d’Italia (poi non sfruttata da Hakan Calhanoglu). Parole dure, con cui il mister salentino ha duramente contestato la decisione del direttore di gara e l’attuale operato del Var., De– TvPlay.it (LaPresse)Are all’allenatore, nelle scorse ore, ci ha pensato l’attuale presidente nerazzurro Giuseppea margine della cerimonia di consegna del premio “Liedholm”.