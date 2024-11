Sport.quotidiano.net - Basket giovanile. Vis under 19 e under 13: un fine settimana col botto per avviare la stagione

Leggi su Sport.quotidiano.net

Vittoria sofferta ma meritata per la Divisione Regionale 3 di coach Bonora contro ilEstense di Santa Maria Maddalena, all’esordio in campionato. Finisce 60-55 una partita nel complesso equilibrata. Avvio di campionato incoraggiante per il gruppo19 Silver, che domina nelle prime due partite contro Progresso Happye Finale Emilia. La gara contro i bolognesi ha poca storia già dal primo quarto, in cui la Vis scappa sul 28-11 lasciando le briciole agli avversari. Stessa storia nella seconda frazione, i ragazzi di coach Bonora riescono a dominare trovando sempre la via del canestro con pochissimi errori e una percentuale di tiro molto alta. La sirena del secondo quarto segna sul tabellone un +29 per i biancazzurri, che gestiscono nella ripresa e chiudono la partita sul 56-89.