Atp Finals 2024 Alcaraz batte Rublev | lo spagnolo resta in corsa per le semifinali

Torino, 13 novembre– Carlosil russo Andreiper 6-3, 7-6 (10-8) in un’ora e 38 minuti oggi alle Atpin un match della seconda giornata del gruppo intitolato a John Newcombe.Lo, numero 3 del mondo, riscatta la sconfitta dell’esordio e rimane inper l’accesso alle. Il russo subisce il secondo k.o. ed è fuori. Alle 20.30, sempre per il gruppo Newcombe, si sfideranno il tedesco Alexander Zverev e il norvegese Casper Ruud.(Fonte Adnkronos)Foto Corinne Dubreuil/ATP Tour – nittoatp.comilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.