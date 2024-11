Gaeta.it - ATO 4 Lazio Meridionale: approvati nuovi standard per il servizio idrico e indennizzi agli utenti

La Conferenza dei Sindaci dell'ATO 4ha tenuto una sessione significativa mercoledì 30 ottobre, durante la quale è stata messa in discussione e approvata una serie di documenti cruciali per la gestione delle risorse idriche nella provincia di Latina. Sotto la direzione del Presidente Gerardo Stefanelli, l'assemblea ha approvato all'unanimità il Rendiconto di gestione dell'anno 2023, il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e il Bilancio di previsione triennale 2024-2026. Questo incontro ha rappresentato un passo importante verso il miglioramento della qualità dele dei diritti degli.Modifiche alla carta dei serviziUn aspetto notevole di questa riunione è stata l'aggiornamento della Carta dei Servizi dell'Ente, che ha introdotto nuove fasce di indennizzo per gli, in linea con la deliberazione ARERA n.