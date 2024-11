Ilrestodelcarlino.it - Associazione cuochi: serata dedicata all’olio

L’autunno ha il profumo dolce e avvolgente dell’olio nuovo, ha il sapore di qualcosa che ricomincia, che porta salute, gusto, identità. È l’olio extra vergine d’oliva il cuore della cucina Mediterranea, il centro di una dieta che garantisce una vita lunga e sana, che sottolinea il gusto di ogni piatto. E propriod’oliva èuna nuovaorganizzata dall’della Provincia di Fermo, per raccontare storie e spiegare il segreto della longevità. L’appuntamento è per venerdì 15 novembre, già a partire dalle 17 all’Officina del gusto, al piano terra dell’hotel Astoria, dove si vivranno momento di show cooking, con l’executive chef Marcantonio Sagramoso. Ci saranno esperienze di gusto e assaggi di olio evo, proveniente da diverse regioni d’Italia. L’evento prosegue poi con la cena degustazione, alle 19,30, al ristorante dell’hotel Astoria, anche qui con un menu d’eccezione studiato per valorizzare il gusto dell’olio e mostrarne le proprietà e la storia.