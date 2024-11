Quifinanza.it - Aprire la partita Iva nel 2025, le regole da seguire per non sbagliare

laIva: è il primo passo per chi ha intenzione di intraprendere un’attività a livello professionale. Ma quanto costa effettuare questa operazione? E, soprattutto, cosa si deve fare?Prima di procedere sgombriamo il campo da qualsiasi dubbio. Ritenere che sia necessariolaIva solo e soltanto nel momento in cui si supera la soglia dei 5.000 euro di ricavi annui è un concetto sbagliato. Non basta guadagnare 4.999 euro l’anno per far rientrare l’attività sotto il cappello della prestazione occasionale. A far diventare professionale una qualsiasi attività è l’abitualità: quando viene svolta in maniera continuativa, indipendentemente dai redditi che permette di maturare, diventa professionale. E quindi è necessariolaIvaFatta questa premessa, è sempre lecito avere mille dubbi e perplessità nel momento in cui si decide di avviare una qualsiasi attività di lavoro autonomo o di impresa.