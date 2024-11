Linkiesta.it - Alla Cop sulla finanza si inizia a parlare di combustibili fossili

Leggi su Linkiesta.it

Sulle note di un balaban, strumento tradizionale azero, simile a un oboe, le parole di Ilham Aliyev, presidente azero, suonano come una preghiera: «Isono un dono di dio per l’Azerbaijan». L’area petrolifera più vasta del mondo si trova qui, nel Paese affacciato sul mar Caspio, ex repubblica sovietica, che dall’11 al 22 novembre ospita a Baku la ventinovesima conferenza delle Nazioni unite sul cambiamento climatico. Le dichiarazioni di Aliyev hanno dato avvio ai due giorni – 12 e 13 novembre – dedicati ai discorsi dei capi di Stato e di governo, finora raccontati soprattutto per le assenze. Mancano Joe Biden, Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen, Xi Jinping e Vladimir Putin (che, nonostante si faccia vedere poco fuori dai confini nazionali, è di casa in Azerbaijan).Il discorso di Aliyev ha in parte riportato l’attenzione suimitigazione delle emissioni, fino a quel momento poco citati nei discorsi sui negoziati.