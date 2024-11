Ilfattoquotidiano.it - Zelensky si è fidato degli Usa senza studiare la storia recente: un vero peccato

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Michele Sanfilippo Se fossi, dopo le elezioni di Trump, sarei ancora più preoccupato di quanto già non lo sia. Lui è l’ultimo di una lunga fila di politici, che su indicazione dell’amministrazione Usa che gli ha garantito il sostegno militare, anche tramite la Nato, s’è imbarcato in una guerra più lunga e sanguinosa di quanto avrebbe potuto essere.È unchenon abbia studiato bene lapiùperché, altrimenti, avrebbe avuto qualche dubbio in più sulla solidità del sostegno militare fornito dagli Usa.andare troppo indietro, basta ricordare:– Nel 1963 alcuni generali sudvietnamiti, sostenuti dal personale dell’ambasciata americana organizzarono un colpo di stato, dando inizio ad una lunga e sanguinosa guerra che ebbe termine solo 10 anni dopo, quando l’amministrazione Nixon decretò l’abbandono di Saigon lasciata, così, in balia delle prevedibili ritorsioni dei Nord Vietnamiti.