Oasport.it - Vincenzo Santopadre si aggiunge al team di Sonego: nuova esperienza per l’ex coach di Berrettini

Lorenzocomincia a porre le basi per la prossima stagione eal suouna figura importante, che vanta una lungacome allenatore di alto livello nel circuito. Stiamo parlando di, exdi Matteo, che seguirà d’ora in poi part-time il giocatore torinese non lasciando nel frattempo il suo attuale ruolo di guida tecnica del francese Luca Van Assche“ci darà una mano nelle fasi di allenamento a Torino e qualche volta a Roma seppur resti ildi Van Assche. Nei tornei continueranno a seguirmi Fabio Colangelo e Davide Galoppini”, ha spiegatoin un’intervista concessa a La Stampa.ultimamente aveva seguito il torinese negli allenamenti effettuati presso il Training Center del Circolo della Stampa Sporting.