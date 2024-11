Ilgiorno.it - "Vi racconto Falcone e Borsellino". In scena con le 5 vite di César Brie

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Cinque anime, un cantiere abbandonato e un pezzo della storia d’Italia. Un percorso in 5, un’atto d’amore e di gratitudine verso chi ha dato con la sua esistenza una testimonianza di etica, coerenza e giustizia. È lo spettacolo teatrale “Nel tempo che ci resta - Elegia per Giovannie Paolo“, che verrà portato indomani alle 21 sul palco di Palazzo Terragni, a Lissone. Il testo, scritto, diretto e interpretato da, che qui vestirà i panni di Tommaso Buscetta, avrà per protagonisti Donato Nubile nel ruolo di, Marco Bolla in quello di, Rossella Guidotti che interpreterà Francesca Morvillo ed Elena D’Agnolo che impersonerà Agnese Piraino Leto. "Donato Nubile e Marco Bolla stavano lavorando all’idea di fare uno spettacolo sue io ho deciso di aiutarli a realizzarlo - racconta-.