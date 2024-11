Quotidiano.net - Verso Sanremo. Conti chiama Cattelan: "Per voi giovani: nel nome del talent"

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Per voi. I conduttori passano,resta. Come Riccardo Cuor di Leone, Carlotorna sul trono del Festival. Il suo principe ereditario è Alessandro, forse un giorno destinato a prenderne il posto. Per voi, dicevamo. Perché Re Carlo, appena impossessatosi dello scettro, ha voluto dare la sua impronta. Torna(stasera su Raidue in seconda serata), che il re abdicato Amadeus aveva cancellato. Quattro puntate su Raidue. Finalissima su Raiuno il 18 dicembre, titolo Sarà, in cui verranno proclamati i 4destinati alla categoria superiore; i nomi degli artisti big che si sfideranno dall’11 al 15 febbraio verranno resi noti dail 2 dicembre al Tg1 – durante la finalissima di Saràognuno di loro annuncerà il titolo della canzone che porterà in gara.