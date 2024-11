Ilrestodelcarlino.it - Vela Ancona sugli scudi

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Nel giro di due giorni prima allo stadio e poi in Comune. Dopo la quarta partita di campionato persa, stavolta non certo giocando al meglio, le doriche della Cosma Tm Grouptra domenica e ieri hanno vissuto due giorni di popolarità: prima premiate durante l’intervallo della partita trae L’Aquila al Del Conero dalla Ssc, e poi ieri in Comune, a ricevere dalle mani del vicesindaco Giovanni Zinni pergamene ricordo e la bandiera storica della città, quella rossa con croce gialla, in premio per la promozione nella massima serie di pallanuoto femminile. "Se le soddisfazioni nello sport non ci mancano mai, il massimo della serie A possibile ce l’ha laNuoto– ha detto Zinni –. Questa promozione in A1 è un risultato straordinario che portanell’eccellenza della pallanuoto.