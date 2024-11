Lanazione.it - Turismo, più poteri ai sindaci, “Regole a livello europeo”

Firenze, 12 novembre 2024 – “Quando la ministra Santanchè dice che la proprietà privata è sacra, allora la invito a considerare anche la proprietà privata di chi vive nei centri storici”. Non è nato con la “pretesa” di essere un ’contro-G7’ al. Ma le proposte lanciate dall’ex sindaco di Firenze Dario Nardella, ora eurodeputato a Strasburgo tra le file del gruppo S&D, hanno assunto i contorni di un controcanto ombra all’assise dei sette ministri delle sette potenze globali pronti a riunirsi da domani in quel di Firenze. “Verso il G7 del” è stato l’intermezzo a Palazzo Borghese voluto da Nardella per lanciare proposte e sfide europee su due temi che “devono stare insieme”: affitti brevi e diritto all’abitare, lungo il solco del “sostenibile”. PRESSPHOTO Firenze Palazzo Borghesse: Incontro ‘Verso il G7 del': Dario Nardella e Sara Funaro.