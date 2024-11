Ilgiorno.it - Stalli riservati ai disabili, via ai controlli telematici anti-furbetti

L’amministrazione di Cavaria ha deciso di contrastare un comportamento che oltre a non rispettare il codice della strada è causa di disagi: ne sanno qualcosa le persone contà che, di frequente, trovano occupati gliper la sosta dell’auto loro. La giunta ha approvato l’installazione di dispositivi per il controllo delle soste: il nuovo sistema “Smart Park for You! – Sparky!“ si compone di un dispositivo da installare sui pali segnaletici dei parcheggiesistenti e da un server, su cui l’utente si identifica per usufruire regolarmente dello stallo; nel caso l’identificazione non vada a buon fine, in quanto l’utente non è dotato di contrassegno, il sistema emette una notifica di possibili infrazione al comando di polizia locale che provvederà ad accertare l’irregolarità.