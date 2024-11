Gamerbrain.net - Slitterhead: Consigli e Strategie sui combattimenti

In, il concetto di “ABC” – Always Be Changing (Cambia Sempre) – è una regola d’oro. La capacità di possedere corpi diversi è indispensabile per sopravvivere, consentendo al protagonista di manipolare NPC per sviare i nemici e recuperare energia rapidamente. Ogni NPC posseduto dispone dell’abilità speciale “Urlo di Guerra”, utile per attirare l’attenzione dei nemici e dare così al giocatore un margine di manovra per riorganizzare la propria strategia.Padroneggiare il Parry: Essenziale per il SuccessoIn, l’arte del Parry rappresenta una competenza di sopravvivenza cruciale. Eseguire con precisione un Parry non solo rallenta il tempo (effetto “Blood Time”), offrendo l’opportunità di contrattaccare, ma ripristina anche la resistenza dell’arma. Le Missioni Pratiche permettono di allenarsi su questa tecnica, rendendola fondamentale per affrontare i nemici più letali del gioco.