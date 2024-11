Liberoquotidiano.it - Sicilia: Morto Placido Rizzoto, nipote omonimo dello zio sindacalista ucciso dalla mafia

Palermo, 12 nov. (Adnkronos) - E'la notte scorsa, dopo una lunga malattia,Rizzotto, 73 anni,dell'corleonese nel 1948. Rizzotto ha trascorso gli ultimi anni, nonostante gli acciacchi della malattia, a incontrare gli studenti e i giovani per ricordare la figurazio, una delle prime vittime di. le. Al fianco di don Luigi Ciotti, ha fatto parte dell'associazione Libera in. Alle ultime amministrative di Palermo si era candidato in consiglio comunale a sostegno del candidato di centrosinistra Franco Miceli. Ci sono voluti 70 anni per avere una tomba su cui piangere per lo zioRizzotto. Infatti, soltanto il 24 maggio del 2012, a seguito dei ritrovamenti dei resti del, avvenuti dopo 64 annimorte, nella foiba di Rocca Busambra, fu possibile celebrare un funerale.