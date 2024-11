Gaeta.it - Salvatore Luongo nuovo Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri: le scelte del Governo

Facebook WhatsAppTwitter Il 14 novembre segna una nuova era per l’Arma deicon la nomina dicome. La decisione è stata presa durante la riunione del Consiglio dei ministri, direttamente legata alla scadenza del mandato del suo predecessore, Teo Luzi., già vice di Luzi, affronterà questa posizione di comando in un contesto di continuità e stabilità per l’Arma.La nomina: un processo istituzionaleSecondo il Codice dell’ordinamento militare, la nomina deldeideve avvenire tramite un decreto del Presidente della Repubblica. Questa decisione è preceduta da una deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della Difesa, che in questo caso è stata sostenuta da Guido Crosetto.