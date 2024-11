Gaeta.it - Protesta per l’albero di Natale destinato al Papa: 40mila firme contro la tradizione

Facebook WhatsAppTwitter La questione deldialha sollevato un acceso dibattito in Trentino, dove una petizione ha raccolto oltre. Gli ambientalisti si oppongono all’invio del grande abete di 29 metri, che verrà accompagnato da altri 39 alberi, argomentandole scelte di ridurre il verde naturale per scopi decorativi. Dall’altra parte, il sindaco di Ledro difende lae l’invio del, sottolineando che la pianta sarebbe stata comunque abbattuta per la gestione forestale.La petizionedial VaticanoLa mobilitazione degli ambientalisti ha portato alla creazione di una petizione firmata da circapersone che chiedono di fermare l’invio deldial Vaticano. Questo gesto, secondo i firmatari, rappresenta un’assurdità in un contesto in cui le politiche ambientali dovrebbero essere prioritarie.