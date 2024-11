Lapresse.it - Nba, i risultati della notte: i Cavs mantengono l’imbattibilità

Sono cinque le partite di regular season di Nba disputate nella. Continuadi Clevelend che supera nel finale i Chicago Bulls per 113-119 ottenendo così la dodicesima vittoria cosecutiva. Donovan Mitchell mette a referto 36 punti e 8 rimbalzi a cui aggiunge 4 recuperi. Doppia doppia (15 punti e 11 rimbalzi) di Evan Mobley.Campionato basket NBA – le partiteWembanyama trascina gli SpursI San Antonio Spurs, ancora senza Gregg Popovich, si impongono in casa sui Sacramento Kings per 116-96 portando sette giocatori in doppia cifra. Protagonistaserata Victor Wembanyama con 34 punti, 14 rimbalzi, 6 assist e 3 stoppate con sei tiri da tre punti (record personale). Facile vittoria degli Houston Rockets sugli Washington Wizards per 107-92 con i 27 punti e 17 rimbalzi di Alperen Sengun.