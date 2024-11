Thesocialpost.it - Margaret Spada morta a 22 anni per una rinoplastica: causa del decesso ancora ignota

era una ragazza di 22, originaria di Lentini, in provincia di Siracusa. La giovane èper un intervento al naso all’apparenza molto semplice.si era recata a Roma per una. Ma, secondo quanto si apprende, sarebbe deceduta prima dell’intervento, subito dopo la somministrazione dell’anestesia locale eseguita in un ambulatorio di un centro medico estetico della Capitale.Leggi anche: “La pancia come un pallone”, aveva un tumore all’ovaio di 30 chili: operazione recordIndagini sulladeldi“L’autopsia chiarirà le cause del“, spiega ora il legale della famiglia di. Ovviamente la Procura capitolina ha aperto un’indagine, affidata alla polizia giudiziaria, per cercare di ricostruire con certezza cosa sia accaduto all’interno di quel centro medico.