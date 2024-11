Ilfattoquotidiano.it - Mantova, investita appena scesa dal bus. Quindicenne trasferita in condizioni disperate all’ospedale di Parma

Non è morta (come comunicato inizialmente, ma in fin di vita la ragazza di 15 annida un auto a san Benedetto Po, in provincia di. La giovane è statain eliambulanza, indi. Un lungo tentativo di rianimazione ha prodotto una flebile attività cardiaca. La ragazza eradal pullman che la riportava a casa da scuola, quando è statada un’auto che l’ha sbalzata nella scarpata adiacente la strada.Il pullman era arrivato daalla fermata sulla ex statale Virgiliana,fuori paese, in corrispondenza della frazione Villa Garibaldi. La studentessa èdal bus e ha cominciato ad attraversare la strada, sempre molto trafficata, proprio nel momento in cui arrivava un’auto che non è riuscita ad evitarla.