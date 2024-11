Liberoquotidiano.it - "L'unica vera partita del torneo": Sinner, Adriano Panatta fa calare il gelo tra i vertici Rai

D'accordo, Jannikda mesi fa godere come matti gli italiani. Ma alla Domenica Sportiva, su Rai 2, qualcuno deve aver preso l'espressione un po' troppo alla lettera. È la sera di Inter-Napoli ma in contemporanea gioca anche l'altoatesino numero 1 del tennis mondiale, al debutto alle Atp Finals di Torino. Alla fine vince asfaltando il povero belga De Minaur. Il match va in onda in chiaro su Rai 2 e subito dopo èa commentarlo alla DS: «ha giocato unanormale e di routine e questo gli è bastato perché De Minaur non ha alcuna chance di battere Jannik, mai! Il discorso è semplice, nel panorama mondiale del tennis ci sono tre fuoriclasse ovvero, Alcaraz e Djokovic. Poi, dopo di loro, abbiamo tre ottimi giocatori che sono Zverev, Fritz e Medvedev. Gli altri sono ottimi giocatori che non potranno mai impensierire».