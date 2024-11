Metropolitanmagazine.it - Liam Gallagher perde il pelo, ma non il vizio: il botta e risposta su X

Leggi l'articolo completo su Metropolitanmagazine.it

L’attesissima e inaspettata reunion degli Oasis è, senza alcun dubbio, la notizia musicale dell’anno. Dopo quindici anni da quella lite fatale, che portò allo scioglimento del gruppo, i fratelli coltelli del britpop hanno seppellito (?) l’ascia di guerra e torneranno a suonare insieme nel 2025, per un comeback tour partirà nel Regno Unito, per poi sbarcare oltreoceano, negli USA e in Sud America. Altamente probabile, poi, che la tournée faccia tappa nelle capitali europee, e nel resto del mondo.Questo, naturalmente, dipenderà dalladel pubblico agli show e, soprattutto, dalla capacità dei fratellidi tenersi lontani dalle polemiche. Questo, per certi versi, potrebbe essere il problema principale; le migliaia di biglietti vendute in pochi secondi sono indicatori palesi dell’entusiasmo dei fan ma, a destare qualche pensiero, è proprio l’indole litigarella dei musicisti.