Lei è libera | la riempio io di emozioni e significato

Il fatto interessante e assurdo del fenomeno Parthenope è che quei motivi per cui a me il film è piaciuto – o almeno parte di essi – siano esattamente gli stessi motivi per cui a molte persone non è piaciuto. A me, che ho 20 anni, i film di Sorrentino in generale affascinano molto: la sua ricerca della bellezza nelle immagini, nella forma, quello stile sfarzoso che mi lascia meravigliata. Parthenope non è un film realistico, come non lo è la sua protagonista, ed è proprio questo il suo bello. Il personaggio di Parthenope è come se fosse una scatola vuota: sta allo spettatore riempirla di. Parthenope è sfuggente, va avanti per frasi fatte, è allegoria della città che rappresenta in modo surreale, perché la Napoli del film di certo non rispecchia quella della realtà. Ma è tutto un lavoro che il regista fa per universalizzare concetti come la bellezza: non c’è niente di realistico nelle sequenze di immagini perfette che appaiono sullo schermo, se non il senso che gli attribuisci tu.