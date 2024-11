Giornalettismo.com - La piattaforma Piracy Shield ci costa sempre di più

Leggi l'articolo completo su Giornalettismo.com

Nonostante manchi un mese e mezzo a Natale, le sorprese – quando si parla di– non finiscono mai. Dall’ultima variazione di bilancio dell’Agcom, che è stata approvata il 23 ottobre 2024, si evince che i costi per laantipirateria sono ulteriormente aumentati. In un complesso sistema che, alla fine, ha visto Agcom incrementare alcune spese e tagliarne altre per lo stesso valore di 730.400 euro, la voce che colpisce di più è il sensibile aumento di 256mila euro per servizi cloud infrastrutturali. Com’è noto, Agcom si appoggia ai servizi cloud di Microsoft Azure (in attesa di trasferire il tutto sul cloud nazionale) e l’incremento di 256mila euro ci fa pensare che questi servizi vengano pagati a consumo. A causa di un maggiore utilizzo di, si è reso necessario probabilmente un incremento dei servizi, cosa che ha fatto lievitare i costi.