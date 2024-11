Lortica.it - La Città del Natale ad Arezzo e le luminarie della discordia: luci e ombre tra commercianti e Comune

Ah, ilad: un classico che fa sembrare Il Canto didi Dickens un racconto dell’allegria. Qui ogni anno, puntuali come il pandoro sugli scaffali già a ottobre, tornano le “” in Corso Italia, dove lenatalizie non illuminano solo le strade ma, evidentemente, anche qualche vena pulsante di rabbia trae amministratori. In, infatti, va in scena una nuova edizione“Sagra del Lume Stretto”: chi vuole lepaghi, chi non vuole. si arrangi, o meglio, si accodi alla luminosità del vicino che invece ha deciso di sborsare i 200 euro richiesti per decorare il proprio angolo di paradiso consumistico.E qui emerge la classica suddivisione in due scuole di pensiero: il fronte dei Christmas Lovers (con portafogli alleggerito ma spirito da fiocco di neve) e gli irriducibili del risparmio, pronti a godersi la magia delnelle pen“strategiche” di una via centrale che sembra doversi addobbare a macchia di leopardo.