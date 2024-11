Movieplayer.it - Jon Snow, HBO non esclude che in futuro sarà realizzato lo spinoff de Il Trono di Spade con Kit Harington

Leggi su Movieplayer.it

Il responsabile di HBO e Max ha ribadito che la seriedel cult Ildidedicata alla storia di Jonpotrebbe essere realizzata. Lodella serie Ildidedicato alla storia di Jonpotrebbe ancora essere. Casey Bloys, responsabile di HBO, ha infatti confermato che il progetto è stato, per ora, solo messo in pausa. La situazione della serie su JonKit, che aveva avuto l'idea del potenziale show, alcuni mesi fa aveva confermato che lo sviluppo dellodedicato al suo personaggio era stato messo in pausa. Bloys, rispondendo alle domande della stampa sul potenziale show sequel che continui la storia di Jon, ha però sottolineato: "Forse riproveremo". Nel mese di aprile l'attore britannico .