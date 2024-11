Italia Comuzzo | Convocazione un sogno voglio migliorare in tutto

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

“Quando un bambino inizia a giocare a calcio vede la Nazionale in tv. Arrivare qui, varcare la soglia di Coverciano con questa maglia è ilpiù grande che potessi raggiungere. Un pensiero lodedicare a mia mamma che ho perso poco tempo fa. Nessuna festa per la, sono molto riservato. Mi sento a mio agio nella marcatura e nel duello, una cosa che mi esalta. Dal punto di vista tecnicocercare dida tutti i punti di vista. Palladino mi ha dato tanti consigli per migliorarmi sopratnella fase d’impostazione”. Queste le parole del difensore della Fiorentina Pietro, in conferenza stampa dal ritiro dell’a Coverciano.: “unin” SportFace.