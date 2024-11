Gaeta.it - Infermiera cartomante a Torre del Greco: l’ASL Napoli 3 Sud sotto accusa per irregolarità

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio inquietante si è verificato nell’ospedale Maresca didel, dove una dipendente sanitaria, identificata come Patrizia Esposito, ha attirato l’attenzione per la sua attività parallela disui social media. L’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate” ha chiesto l’intervento del3 Sud per evitare che la situazione degenera ulteriormente e per proteggere i pazienti da pratiche potenzialmente dannose.Le accuse contro l’Patrizia Esposito, conosciuta sui social con il nickname “pianeta.donna5”, si è guadagnata una certa notorietà per la sua attività non convenzionale. Utilizzando piattaforme come TikTok, l’offre letture di tarocchi e consulenze spirituali, prodigandosi nel dare consigli medici e speranze infondate a malati oncologici.