Incidente stradale fatale scomparso il calciatore dell’Ecuador Marco Angulo

Mondo del calcio in lutto per. Il centrocampista classe 2002 ecuadoriano èdopo trentacinque giorni di agonia in ospedale. Ilè rimasto vittima di undove hanno perso la vita, secondo quanto riportano i media locali, anche Roberto Cabezas, e un amico, Victor Carcopa.ha giocato in MLS al Cincinnati e militava in patria nel LDU Quito. Ecco il comunicato del club: “Con profondo dolore e tristezza, siamo spiacenti di comunicare la morte del nostro amato giocatore. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari. La sua dipartita è una perdita irreparabile che lascerà unsegno indelebile nei nostri cuori. Riposa in pace”ilSportFace.