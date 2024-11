Oasport.it - Il giudizio della FIA sul T-Tray Gate: cosa si è deciso nei confronti della Red Bull

Il verdetto è arrivato. Si è discusso e parlato del “T-“, ovvero del caso legato al dispositivo presente sulla Redin F1 volto a modificare l’altezza da terra del T-, ovvero la sezione frontale del fondomonoposto in regime di Parco Chiuso. Una segnalazione fatta dai concorrentiscuderia di Milton Keynes, che aveva richiesto un’indagine da parteFIA.Ebbene, attraverso un comunicato ufficiale, la Federazione Internazionale ha dichiarato concluso il tutto e si è espressa in maniera favorevole al team campione del mondo. Stando a quanto emerso dal procedimento, la squadra anglo-austriaca non ha infranto il regolamento tecnico relativo al menzionato regime di Parco Chiuso. A stabilirlo sono stati gli stessi delegatiFIA, i quali, nel corso di un’ispezione nella sede di Red, hanno potuto accertare ciò.