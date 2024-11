Linkiesta.it - Il declino del potere d’acquisto ha spinto la classe media americana nelle braccia di Trump

Per la prima volta negli ultimi decenni, il candidato del Partito Repubblicano ha ottenuto più voti nella metà più povera del Paese rispetto a quella più ricca. L’elettorato di Donald, da questo punto di vista, è più vicino a quello Bill Clinton degli anni Novanta di quanto lo sia a quello di Bob Dole o Mitt Romney. Viceversa, Kamala Harris ha vinto tra gli americani che vivono in famiglie con entrate superiori ai centomila dollari, nonostante l’avversario fosse il più famoso miliardario americano e fosse appoggiato dall’uomo più ricco del mondo: Elon Musk. Cos’è successo? La narrazione sui liberal lontani dall’uomo comune, vicini all’élite, troppo concentrati sulle battaglie woke, nonostante sia una retorica trita e ritrita, è stata efficace e ha avuto un suo ruolo. Ma inequivocabilmente un altro, probabilmente superiore, l’hanno avuto alcune evidenze economiche nude e crude: ildegli americani del ceto medio e basso negli ultimi anni non è salito o, se lo ha fatto, è cresciuto meno dell’Europa.