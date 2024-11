Linkiesta.it - Il bicchiere di Kamala, la verità di Google, e l’illusione delle relazioni social

Che cosa ci dice, diHarris, la foto che la nipote diHarris ha condiviso con gli sconosciuti, quella dell’ex candidata che gioca con due pronipoti, seduta per terra, dopo la sconfitta, molto ridanciana, undi vino bianco sul tappeto chiaro?Nulla di interessante, le banalità che può voler far sapere al pubblico una persona in quel ruolo: che la famiglia è la cosa più importante, che non lascerà che la mancata presidenza le sciupi l’allegria, che se il vino non è rosso siamo meno paranoiche rispetto ai tappeti, che deve ancora nascere l’americano con un gusto decente per l’arredamento.Cosa ci dicono, invece, i commenti sotto quella foto, ripostata da chiunque e commentata da chiunque, cosa ci dicono non diHarris – giacché ogni sconosciuto del quale pensiamo qualcosa è una proiezione di cose nostre, uno specchio sul quale ci vediamo deformati, mica esiste in sé – ma dei commentatori?Cosa capiamo di vongole che lasciano scritto che è pericolosissimo lasciare ildi vino a portata di bambine, che è un’alcolizzata, che avrebbe dovuto dircelo, che gli elettori hanno diritto di sapere? (Vi vedo che leggete e pensate che vongole siano gli altri, voi invece lettori avvertiti e semicolti, vongole sempre gli altri, proprio come evasori fiscali, parcheggiatori in doppia fila, raccomandati).