Genitori ragazzi uccisi a Napoli | Certezza della pena e stop alle armi

Tempo di lettura: 2 minuti“Non mi spiego perché questi minorenni vanno in giro così. Forse hanno la convinzione che non pagano per quello che fanno”. É la testimonianza di Mena De Mare, la mamma di Santo Romano, giovane promessa del calcio, ucciso nei giorni scorsi a San Sebastiano al Vesuvio mentre tentava di fare da paciere in una lite tra suoi coetanei per un paio di scarpe sporcate con un pestone. Intervenendo alla puntata di ‘Porta a porta’ che andrà in onda stasera la mamma di Santo ha raccontato le drammatiche ore vissute quella serata.“Idell’assassino hanno scritto una lettera che hanno diffuso sui social”, ha proseguito la donna, dicendo di non avere voglia di incontrarli. Poi l’appello aidi tutti idi “guardare i loro figli”.Sempre a “Porta a porta” sono intervenuti idi Francesco Pio Maimone, ucciso dinanzi ad uno chalet nella zona di Mergellina.