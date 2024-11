Ilfattoquotidiano.it - Gary Lineker, la fine di un’era: la Bbc taglia il suo contratto. Impegnato e ingovernabile: così l’ex campione era diventato il migliore

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’addio astagione dialla conduzione di Match of the Day, la Domenica Sportiva in versione BBC, chiude un’epoca nella storia televisiva inglese:centravanti inglese governava il programma dal 1999 ed è uno dei rarissimi esempi didi alto livello che ha avuto successo nel post carriera, misurandosi con un’esperienza diversa., il più pagato tra i presentatori della BBC, con uno stipendio da 1,63 milioni di euro a stagione, si occuperà ancora della FA Cup nell’annata 2025-2026 e si congederà definitivamente con il mondiale 2026, quando avrà quasi 66 anni. Potrà dedicarsi a tempo pieno a Goalhanger Podcasts, la società da lui fondata nel 2019: produce The Rest is Politics, The Rest is Entertainment, The Rest is History e The Rest is Football.Un quarto di secolo in prima linea, padrone del “mezzo”, rispettato dall’ambiente, misurato, ironico e schierato politicamente: anti Brexiter dichiarato,Winstonè stata una delle voci critiche nella gestione dell’immigrazione da parte dei conservatori.