Ilfoglio.it - Fenomenologia di Raffaele Fitto: da aspirante centravanti a vicepresidente della commissione Ue

Ma lo sanno le simil pugnaci eurodeputate progressiste e anti-destra, Valentina Palmisano (tra le ultime miracolate dalla parabola contiana) e Ana Miranda Paz, una verde ispanica, quanto è lungo il percorso che ha portatol’ex ragazzo di Maglie, profondo Salento, con talento cristallino da calciatore offensivo e una passione sfegatata per la Juve, a vivere tutte le tappe di un cursus honorum unico, fino alla vicepresidenzaeuropea di Ursula von der Leyen. Da un futuro spensierato tra calcio e università a Bari alla politica, perè stato un baleno. Nell’agosto 1988 un incidente stradale gli portò via il padre, Totò, presidente Dcregione, e a diciannove anni fu costretto a trascurare le scarpe con i tacchetti per raccogliere una eredità politica di peso.