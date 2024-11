Enzo Paolo Turchi abbandona la casa del Grande Fratello | Motivi personali

Leggi l'articolo completo su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Questa sera, martedì 12 novembre, torna ilcon un nuovo appuntamento. Ma tra gli inquilini ce ne sarà uno in meno. Si tratta diche hato il reality show per tornare adalla sua famiglia. È successo nelle ultime ore e a rivelarlo è stata proprio la produzione del programma. “, per, lascia momentaneamente ladi”, questo è quanto riportato sulla pagina ufficiale del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Non sono stati svelati iesatti che hanno spinto il coreografo a lasciare il programma, ma questo farebbe intendere che tornerà presto come concorrente del. Questa sera Alfonso Signorini darà sicuramente uno spazio aper spiegare ai telespettatori cosa sia accaduto durante la settimana.