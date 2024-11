Metropolitanmagazine.it - Dal palcoscenico a Yale: la prestigiosa università dedicherà un corso a Beyoncé

Pochi giorni fa è diventata ufficialmente l’artista più nominata della storia ai Grammy Awards (ben novantanove candidature). Ciliegina sulla torta,, la donna dei record, si prepara diventerà oggetto di studio nientemeno che a. Ladel Connecticut, facente parte dell’Ivy League, è da secoli culla della cultura e della formazione di altissimo livello; tra gli studenti più celebri figurano nomi come Meryl Streep e George Bush, oltre che, naturalmente, Rory Gilmore. Lo storico ateneo è sempre al passo con i tempi, e ha appena inaugurato undedicato alla popstar texana, intitolatoMakes History: Black Radical Tradition History, Culture, Theory & Politics through Music, che partirà il prossimo semestre.A tenere le lezioni sarà la scrittrice Daphne Brooks, che ha co-fondato il Black Sound & the Archive Working Group di, una comunità di docenti e studenti che si occupa di “esplorare la varietà non sfruttata degli archivi di suoni afroamericani”.