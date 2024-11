Ilveggente.it - Colpo di scena in Ferrari: nuovo pilota al posto di Sainz

Leggi l'articolo completo su Ilveggente.it

dialdi Carlos. Ecco quello che potrebbe succedere ad Abu Dhabi nel prossimo Gran PremioCarlosnon ci sarà. Ma no, non è una scelta dellache ha già dato il benservito alspagnolo, come sappiamo, all’inizio di questa stagione ingaggiando Hamilton per il prossimo Mondiale. Ma è una questione di regolamento.diinaldi(Lapresse) – Ilveggente.itSì, perché Bearman, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, non ha la possibilità di scendere in pista nelle prove libere di Abu Dhabi perché avendo già corso tre gare di questo Mondiale ha perso il titolo di “debuttante”. E le regole della FIA dicono che ogni scuderia, durante l’anno e almeno in una sessione delle prove libere, deve dare la possibilità ad un giovane di confrontarsi con i grandi per capire se ci sono le qualità per scendere in pista un giorno.