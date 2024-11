Gaeta.it - Cerimonie commemorative a Trieste e Monfalcone in ricordo dei caduti nelle missioni di pace

Facebook WhatsAppTwitter Oggi,ha ossequiato imilitari e civili delleinternazionali per lacon una toccante cerimonia di commemorazione. Un momento significativo che non solo ricorda il sacrificio di chi ha servito per mantenere la, ma pone anche l’accento sulla continua necessità di dialogo e stabilità in un contesto internazionale spesso instabile e turbolento.La cerimonia aLa Giornata delsi è svolta nel cuore di, con una significativa deposizione di una corona d’alloro presso il cippo di largodi Nassiriya. L’evento ha visto la partecipazione delle figure istituzionali più importanti della città: il prefetto Pietro Signoriello, l’assessore regionale alle Autonomie locali e Sicurezza Pierpaolo Roberti, e il sindaco Roberto Dipiazza.